Мамаева (?) Параскева Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мамаева Домна Андреевна
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834