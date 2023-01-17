Мамаева (?) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Параскева Яковлевна

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Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Мамаев Тарас Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Филиппович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Мамаев Семён Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Филиппович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мамаева Домна Андреевна

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Филиппович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Андрей Филиппович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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