Щикалов Сергей Егоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щикалов Сергей Егоров

Место рождения

Вальдиватское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щикалов Егор Яковлев

Мать: Лазарева Мелания Тимофеева

Вальдиватское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулемина Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Щикалова Мария Сергеева

Мать ребёнка: Кулемина Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
1873

Сын: Щикалов Иаким Сергеевич

Мать ребёнка: Кулемина Евдокия Сергеева

Вальдиватское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Щикалова Анисия Сергеева

Мать ребёнка: Кулемина Евдокия Сергеева

Вальдиватское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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