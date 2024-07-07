Щикалов Сергей Егоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щикалов Егор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Кулемина Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Кулемина Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Щикалова Анисия Сергеева
Мать ребёнка: Кулемина Евдокия Сергеева
Смерть
Неизвестно