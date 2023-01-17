Суханов Конон Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханов Конон Евдокимович

Суханов Конон Евдокимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1648 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: Суханов Евдоким Исакович

Мать: не указана

Место жительства
1719
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Суханова Евфросинья Кононовна

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Указано, что является сродной сестрой Николаю Егоровичу Суханову
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close