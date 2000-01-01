Яковлева (Андреева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Андреева) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Между 1902 и 1905 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1931

Отец: Андреев Яков

Мать: Андреева Прасковья (Перасковия) Филипповна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Иван

Рождение ребёнка
15.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Иван

Чишмы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Иван

Смерть
Неизвестно
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