Яковлева (Андреева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1931
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Иван
Рождение ребёнка
15.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Иван
Чишмы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Иван
Смерть
Неизвестно