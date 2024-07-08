Бутарева (Кузнецова) Галина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутарева (Кузнецова) Галина Геннадьевна

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кузнецов Геннадий Степанович

Мать: Кузнецова Зоя Васильевна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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