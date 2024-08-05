(Чулкова) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: (Чулкова) Ия Александровна
Отец ребёнка: Чулков Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чулков Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чулков Александр Иванович