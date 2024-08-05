(Чулкова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чулкова) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: (Чулкова) Ия Александровна

Отец ребёнка: Чулков Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чулков Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чулков Александр Иванович

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