Варлаков Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлаков Андрей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1907 ст.

Жена: Варлакова Анна Трофимовна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
18.02.1907 ст.

Жена: не указана

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
06.05.1908 ст.

Сын: Варлаков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Варлакова Анна Трофимовна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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