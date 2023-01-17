Варлаков Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1907 ст.
Бракосочетание
18.02.1907 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1908 ст.
Мать ребёнка: Варлакова Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно