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Юркевич Дмитрий Александрович
Юркевич Дмитрий Александрович
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Место рождения
Могилев
, Могилёвская область
Дата рождения
11.03.1998
Пол
Мужской
Отец
Юркевич Александр Николаевич
1962 г.р.
Мать
Юркевич (Макаева) Алла Петровна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1998
Отец:
Юркевич Александр Николаевич
Мать:
Юркевич Алла Петровна
Могилев
, Могилёвская область
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