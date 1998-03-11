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Юркевич Дмитрий Александрович

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

11.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1998

Отец: Юркевич Александр Николаевич

Мать: Юркевич Алла Петровна

Могилев, Могилёвская область
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