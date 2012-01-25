Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2012 г.р.
2020 г.р.

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1983

Отец: Павел

Мать: Нина

Рождение ребёнка
25.01.2012

Дочь: Варя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.07.2020

Сын: Артем

Мать ребёнка: не указана

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