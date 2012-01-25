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Константин
Константин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.05.1983
Пол
Мужской
Отец
Павел
Мать
Нина
Дети
Варя
2012 г.р.
Артем
2020 г.р.
Добавил:
ЮО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1983
Отец:
Павел
Мать:
Нина
Рождение ребёнка
25.01.2012
Дочь:
Варя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.07.2020
Сын:
Артем
Мать ребёнка: не указана
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