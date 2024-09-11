Воронин Даниил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1896 ст.
Сын: Воронин Артемий Данилович
Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1898 ст.
Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Воронин Емельян Данилович
Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Воронина) Марина Даниловна
Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
13.08.1906 ст.
Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
19.08.1909 ст.
Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
03.08.1912 ст.
Дочь: (Воронина) Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна
Смерть
1945