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Воронин Даниил Гаврилович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1873

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Воронин Гавриил Алексеевич

Мать: Воронина Феодора Лукинична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
14.10.1896 ст.

Сын: Воронин Артемий Данилович

Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1898 ст.

Сын: Воронин Степан Данилович

Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901

Сын: Воронин Емельян Данилович

Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Воронин Федор Данилович

Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Воронина) Марина Даниловна

Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1906 ст.

Сын: Воронин Флор Данилович

Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1909 ст.

Сын: Воронин Андрей Данилович

Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1912 ст.

Дочь: (Воронина) Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Воронина (Иванова) Прасковья Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1945

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