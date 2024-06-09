Никифор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1726
Сын: Илья Никифорович
Мать ребёнка: Фекла Григорьевна Гуреевна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: Фекла Григорьевна Гуреевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Яков Никифорович
Мать ребёнка: Фекла Григорьевна Гуреевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Василий Никифорович
Мать ребёнка: Фекла Григорьевна Гуреевна
Смерть
1762