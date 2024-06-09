Никифор Сергеевич 1708 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Сергеевич

Никифор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1663 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Григорьевна Гуреевна

Рождение ребёнка
1726

Сын: Илья Никифорович

Мать ребёнка: Фекла Григорьевна Гуреевна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: Фекла Григорьевна Гуреевна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Яков Никифорович

Мать ребёнка: Фекла Григорьевна Гуреевна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Василий Никифорович

Мать ребёнка: Фекла Григорьевна Гуреевна

Смерть
1762

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