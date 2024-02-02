Евдокимов Сергей Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Сергей Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Евдокимов-Замена Фам Серафим

Мать: Евдокимова Фаина Георгиевна

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