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Евдокимов Сергей Серафимович
Евдокимов Сергей Серафимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Пол
Мужской
Отец
Евдокимов-Замена Фам (Хомяков) Серафим
Мать
Евдокимова Фаина Георгиевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Евдокимов-Замена Фам Серафим
Мать:
Евдокимова Фаина Георгиевна
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