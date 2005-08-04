Евдокимов-Замена Фам (Хомяков) Серафим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.08.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Сын: Евдокимов Сергей Серафимович
Мать ребёнка: Евдокимова Фаина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоробогатова Елена Серафимовна
Мать ребёнка: Евдокимова Фаина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2005