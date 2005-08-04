Евдокимов-Замена Фам (Хомяков) Серафим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов-Замена Фам (Хомяков) Серафим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Евдокимов Сергей Серафимович

Мать ребёнка: Евдокимова Фаина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоробогатова Елена Серафимовна

Мать ребёнка: Евдокимова Фаина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Фаина Георгиевна

Смерть
04.08.2005
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