Альгешкина (Сулимкина) Зинаида Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1933
Дата смерти17.02.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.02.2015