Альгешкина (Сулимкина) Зинаида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альгешкина (Сулимкина) Зинаида Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1933

Дата смерти

17.02.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.02.2015

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