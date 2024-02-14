Хасанов Гиниятулла Идиятуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанов Гиниятулла Идиятуллович

Место рождения

г.Стерлитамак

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Хасанов Идиятулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова (Хисматуллина) Рабига Гиниятулловна

Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: (Хасанова) Ножия Гиниятулловна

Мать ребёнка: Хасанова (Хисматуллина) Рабига Гиниятулловна

Смерть
Около 1940
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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