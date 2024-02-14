Хасанов Гиниятулла Идиятуллович
Место рожденияг.Стерлитамак
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Хасанов Идиятулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: (Хасанова) Ножия Гиниятулловна
Мать ребёнка: Хасанова (Хисматуллина) Рабига Гиниятулловна
Смерть
Около 1940
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно