Натадья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Захарович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Захарович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марфа Гвариловна
Отец ребёнка: Гавриил Захарович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Акулина Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Захарович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ефросинья Филипповна
Отец ребёнка: Гавриил Захарович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Настасья Филипповна
Отец ребёнка: Гавриил Захарович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Гавриил Захарович
Смерть
Неизвестно