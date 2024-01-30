Натадья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натадья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Захарович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Захарович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Марфа Гвариловна

Отец ребёнка: Гавриил Захарович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Акулина Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Захарович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ефросинья Филипповна

Отец ребёнка: Гавриил Захарович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Настасья Филипповна

Отец ребёнка: Гавриил Захарович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Гавриил Захарович

Смерть
Неизвестно

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