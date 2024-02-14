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Шигабутдин Халитов

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Халит Кадыбердыев

Мать: Сагипзямал Димухаметова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халитова) Фатыма Шигабутдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Мингазетдин Халитов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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