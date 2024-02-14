Шигабутдин Халитов
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Халит Кадыбердыев
Мать: Сагипзямал Димухаметова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халитова) Фатыма Шигабутдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мингазетдин Халитов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно