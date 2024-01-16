Корзникова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Корзников Гурей (Гурий) Артемьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Корзников Гурей (Гурий) Артемьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Корзников Гурей (Гурий) Артемьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия Гурьевна
Отец ребёнка: Корзников Гурей (Гурий) Артемьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Мавра Гурьевна
Отец ребёнка: Корзников Гурей (Гурий) Артемьевич
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно