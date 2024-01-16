Корзникова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Корзников Семён Гурьевич

Отец ребёнка: Корзников Гурей (Гурий) Артемьевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1749

Сын: Корзников Клим Гурьевич

Отец ребёнка: Корзников Гурей (Гурий) Артемьевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1751

Сын: Корзников Мирон Гурьевич

Отец ребёнка: Корзников Гурей (Гурий) Артемьевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия Гурьевна

Отец ребёнка: Корзников Гурей (Гурий) Артемьевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Мавра Гурьевна

Отец ребёнка: Корзников Гурей (Гурий) Артемьевич

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Гурей (Гурий) Артемьевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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