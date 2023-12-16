Мунтян Симон (Семен) Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти12.06.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мунтян Мирон
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Мунтян Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
01.06.1928
Дочь: Терзийская Нила Семеновна
Мать ребёнка: Мунтян Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: Загородняя Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Мунтян Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
После 1930
Мать ребёнка: Мунтян Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мунтян Марфа Андреевна
Смерть
12.06.1944
Погиб на фронте. Дата смерти выяснена на сайте Память народа