Мунтян Симон (Семен) Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунтян Симон (Семен) Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

12.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мунтян Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мунтян Сергей Семенович

Мать ребёнка: Мунтян Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
01.06.1928

Дочь: Терзийская Нила Семеновна

Мать ребёнка: Мунтян Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Загородняя Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Мунтян Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
После 1930

Сын: Мунтян Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Мунтян Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунтян Марфа Андреевна

Смерть
12.06.1944
Погиб на фронте. Дата смерти выяснена на сайте Память народа
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