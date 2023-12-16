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Мунтян Дмитрий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1930

Отец: Мунтян Симон (Семен) Миронович

Мать: Мунтян Марфа Андреевна

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