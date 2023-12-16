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Мунтян Дмитрий Семенович
Мунтян Дмитрий Семенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1930
Пол
Мужской
Отец
Мунтян Симон (Семен) Миронович
1900 г.р.
Мать
Мунтян Марфа Андреевна
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Место
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Рождение
После 1930
Отец:
Мунтян Симон (Семен) Миронович
Мать:
Мунтян Марфа Андреевна
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