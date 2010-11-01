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Гуркин Владимир Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуркин Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Григорий

Мать ребёнка: Гуркина (Макарова) Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Гуркина (Макарова) Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
01.07.1943

Дочь: Егорова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Гуркина (Макарова) Зинаида Григорьевна

Смерть
Около ?.11.2010

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