Гуркин Владимир Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.11.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуркин Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Григорий
Мать ребёнка: Гуркина (Макарова) Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Гуркина (Макарова) Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
01.07.1943
Дочь: Егорова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Гуркина (Макарова) Зинаида Григорьевна
Смерть
Около ?.11.2010