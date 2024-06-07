Мария Вычислено 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Германов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
07.02.1925

Дочь: (Германова) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Германов Василий Филиппович

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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