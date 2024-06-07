Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1925
Дочь: (Германова) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Германов Василий Филиппович
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно