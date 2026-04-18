Пузанков Степан Гаврилович 27.10.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Пузанков Степан Гаврилович

Автор
ЮШ
Шульгина Ю.

мужской, родился 27.10.1901, Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Пузанков Гавриил Петрович08.07.1881 г.р.
Мать
Пузанкова (Ефимова) Евдокия Евдокимовна08.02.1884 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1901

Отец: Пузанков Гавриил Петрович

Мать: Пузанкова (Ефимова) Евдокия Евдокимовна

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область

села Князищево, за 1901 гг. Рождение 53. 24.10.1901 Стефан (*с 1.02.1918 года сменился календарь, дата рождения 06.11.1901г.) Села Аниковки крестьянин Гавриил Петров Пузанков и законная жена его Евдокия Евдокимова оба православного вероисповедания. Священник Дмитрий Музалевский Восприемники Деревни Батькова крестьянин Константин Евдокимов и сельца Аниковки солдатка Ксения Ивановна Маслиникова.

Бракосочетание
Около 1925

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Военная служба
1942

Воинское звание: красноармеец (рядовой состав, звания сухопутных войск, ВВС) Дата призыва: 1942 5 сентября Место призыва: Самарский РВК, Восточно-Казахстанская область, Самарский район Место службы: 142 стр. полк

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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