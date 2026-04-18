Пузанков Степан Гаврилович
мужской, родился 27.10.1901, Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
умер Неизвестно
ОтецПузанков Гавриил Петрович08.07.1881 г.р.
МатьПузанкова (Ефимова) Евдокия Евдокимовна08.02.1884 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1901
Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1925
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
1942
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
села Князищево, за 1901 гг. Рождение 53. 24.10.1901 Стефан (*с 1.02.1918 года сменился календарь, дата рождения 06.11.1901г.) Села Аниковки крестьянин Гавриил Петров Пузанков и законная жена его Евдокия Евдокимова оба православного вероисповедания. Священник Дмитрий Музалевский Восприемники Деревни Батькова крестьянин Константин Евдокимов и сельца Аниковки солдатка Ксения Ивановна Маслиникова.