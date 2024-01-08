Степан Мокеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Мокеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Мокий Филиппович

Мать: Параскева Алексеева

Смерть
1802
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