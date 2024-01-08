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Степан Мокеев
Степан Мокеев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Дата смерти
1802
Пол
Мужской
Отец
Мокий Филиппович
Около 1772 г.р.
Мать
Параскева Алексеева
Около 1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Мокий Филиппович
Мать:
Параскева Алексеева
Смерть
1802
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