Крестьянинова Фёкла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крестьянинова Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1893

Сын: Крестьянинов Петр

Отец ребёнка: Крестьянинов Алексей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1895

Дочь: (Крестьянинова) Наталья

Отец ребёнка: Крестьянинов Алексей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1898

Дочь: (Крестьянинова) Евдокия

Отец ребёнка: Крестьянинов Алексей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1901

Дочь: (Крестьянинова) Елена

Отец ребёнка: Крестьянинов Алексей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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