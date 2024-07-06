Крестьянинова Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1893
Сын: Крестьянинов Петр
Отец ребёнка: Крестьянинов Алексей
Рождение ребёнка
11.08.1895
Дочь: (Крестьянинова) Наталья
Отец ребёнка: Крестьянинов Алексей
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: (Крестьянинова) Евдокия
Отец ребёнка: Крестьянинов Алексей
Рождение ребёнка
08.05.1901
Дочь: (Крестьянинова) Елена
Отец ребёнка: Крестьянинов Алексей
Смерть
Неизвестно