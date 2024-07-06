Крестьянинов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крестьянинов Никита
Мать: Крестьянинова Екатерина
Рождение ребёнка
11.05.1893
Сын: Крестьянинов Петр
Мать ребёнка: Крестьянинова Фёкла
Рождение ребёнка
11.08.1895
Дочь: (Крестьянинова) Наталья
Мать ребёнка: Крестьянинова Фёкла
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: (Крестьянинова) Евдокия
Мать ребёнка: Крестьянинова Фёкла
Рождение ребёнка
08.05.1901
Дочь: (Крестьянинова) Елена
Мать ребёнка: Крестьянинова Фёкла
Смерть
Неизвестно