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Аржевитин Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аржевитин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржевитин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржевитин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржевитина Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Угрюмова (Аржевитина) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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