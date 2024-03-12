Аржевитин Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аржевитин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржевитин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржевитин Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржевитина Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Угрюмова (Аржевитина) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно