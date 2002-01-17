Березин Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Евгений Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.01.2002
Причина смерти: Несчастный случай
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