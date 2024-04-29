Серякова (Мостовая) Лидия (Свириденко) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серякова (Мостовая) Лидия (Свириденко) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1925

Дата смерти

25.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1925

Отец: Свириденко Иван Васильевич

Мать: Свириденко Анастасия Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серяков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.03.1953

Сын: Серяков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Серяков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.1961

Сын: Серяков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Серяков Александр Николаевич

Смерть
25.12.1989

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