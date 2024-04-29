Серякова (Мостовая) Лидия (Свириденко) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1925
Дата смерти25.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1953
Сын: Серяков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Серяков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.1961
Сын: Серяков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Серяков Александр Николаевич
Смерть
25.12.1989