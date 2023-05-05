Моисеева-Евдокимова (Провова-Емелина) Мария Феодоровна
Место рождения
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.11.1912 ст.
Рождение ребёнка
16.05.1915 ст.
Дочь: Моисеева-Евдокимова (Андреева-Моисеева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Евдокимов (Моисеев) Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
10.08.1918 ст.
Дочь: Моисеева-Евдокимова (Андреева) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Евдокимов (Моисеев) Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно