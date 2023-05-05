Моисеева-Евдокимова (Провова-Емелина) Мария Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева-Евдокимова (Провова-Емелина) Мария Феодоровна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.11.1912 ст.

Муж: Евдокимов (Моисеев) Михаил Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1915 ст.

Дочь: Моисеева-Евдокимова (Андреева-Моисеева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Евдокимов (Моисеев) Михаил Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1918 ст.

Дочь: Моисеева-Евдокимова (Андреева) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Евдокимов (Моисеев) Михаил Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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