Куранов Никифор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1892 ст.
Восприемники: казак Савва Константинович Куранов и Елизавета Андреевна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 17 номер 60
Бракосочетание
15.07.1911 ст.
Жена: Куранова Мария Яковлевна
Жених: Никифор Куранов сын казачки Пелагеи Константиновны Курановой - 19 лет Невеста: казачка Мария Яковлевна Белянина - 21 год Поручители: Мещане Петр Ильич Малетин, Сергей Иванович Федоров, Василий... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1911
Дочь: Куранова Наталия Никифоровна
Мать ребёнка: Куранова Мария Яковлевна
Восприемники: мещанин Владимирской губернии Гавриил Григорьевич ...канов и казачка Агриппина Яковлевна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 46 номер 104
Рождение ребёнка
30.12.1918 ст.
Дочь: Куранова Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Куранова Мария Яковлевна
Восприемники: гражданин города Астрахани Георгий Китейкин? и Дария Андреевна Шведов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-97 файл 12 номер 173
Смерть
Неизвестно