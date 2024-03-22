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Куранов Никифор Алексеевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.06.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: Куранова Пелагея Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Савва Константинович Куранов и Елизавета Андреевна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 17 номер 60
Бракосочетание
15.07.1911 ст.

Жена: Куранова Мария Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Никифор Куранов сын казачки Пелагеи Константиновны Курановой - 19 лет Невеста: казачка Мария Яковлевна Белянина - 21 год Поручители: Мещане Петр Ильич Малетин, Сергей Иванович Федоров, Василий... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1911

Дочь: Куранова Наталия Никифоровна

Мать ребёнка: Куранова Мария Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Владимирской губернии Гавриил Григорьевич ...канов и казачка Агриппина Яковлевна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 46 номер 104
Рождение ребёнка
30.12.1918 ст.

Дочь: Куранова Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Куранова Мария Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: гражданин города Астрахани Георгий Китейкин? и Дария Андреевна Шведов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-97 файл 12 номер 173
Смерть
Неизвестно
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