Римская-Корсакова (Смирнова) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1907
Дочь: Римская-Корсакова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Васильевич
Русский, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно