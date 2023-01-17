Римская-Корсакова (Смирнова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Смирнова) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1907

Дочь: Римская-Корсакова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Васильевич

Русский, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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