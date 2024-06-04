Шубин Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

После 1826

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Шубин Никита Антонов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Шубин Спиридон Иванов

Мать ребёнка: Шубина Марфа

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Шубина) Евдокия (Авдотья) Иванова

Мать ребёнка: Шубина Марфа

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Шубин Илья Иванов

Мать ребёнка: Шубина Марфа

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1826
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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