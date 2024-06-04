Шубин Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиПосле 1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Шубин Никита Антонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Шубина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Шубина) Евдокия (Авдотья) Иванова
Мать ребёнка: Шубина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Шубин Илья Иванов
Мать ребёнка: Шубина Марфа
Смерть
После 1826