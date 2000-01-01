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Борцов Данил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Борцов Алексей

Мать: Борцова ?

Рождение ребёнка
1815

Сын: Борцов Михаил

Мать ребёнка: Борцова Лукерья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Борцов Сергей

Мать ребёнка: Борцова Лукерья

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Борцова Лукерья

Рождение ребёнка
1821

Сын: Борцов Василий

Мать ребёнка: Борцова Лукерья

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Борцова Лукерья

Рождение ребёнка
1856

Сын: Борцов Осип

Мать ребёнка: Борцова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борцова Лукерья

Смерть
Неизвестно
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