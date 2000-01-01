Борцов Данил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Борцов Алексей
Мать: Борцова ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Борцов Михаил
Мать ребёнка: Борцова Лукерья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Борцов Сергей
Мать ребёнка: Борцова Лукерья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Борцова Лукерья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Борцов Василий
Мать ребёнка: Борцова Лукерья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Борцова Лукерья
Рождение ребёнка
1856
Сын: Борцов Осип
Мать ребёнка: Борцова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борцова Лукерья
Смерть
Неизвестно