Борцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Борцов Данил

Мать: Борцова Лукерья

Смерть
Неизвестно
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