Петряева Фёкла Антоновна
Место рождениясело Огарево Инсарского уезда Пензенской губернии
Дата рождения21.09.1886 ст.
Дата смертиС 1947 по 1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1886 ст.
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива Республики Мордовия от 26 июля 2002 г. на № 36-т от 19 июня 2002 г. по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 26 июля 2002 г.... Показать все
Восприемник
22.09.1886 ст.
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива Республики Мордовия от 26 июля 2002 г. на № 36-т от 19 июня 2002 г. по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 26 июля 2002 г.... Показать все
Крещение
22.09.1886 ст.
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива Республики Мордовия от 26 июля 2002 г. на № 36-т от 19 июня 2002 г. по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 26 июля 2002 г.... Показать все
Бракосочетание
13.01.1903 ст.
сочетались первым браком... Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива Республики Мордовия от 26 июля 2002 г. на № 36-т от 19 июня 2002 г. по запросу Блинкова Александра Гр... Показать все
Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.
Дочь: Блинкова Мария Вачильевна
Отец ребёнка: Блинков Василий Михайлович
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 11 ноября 2002 г. № 36-т 9по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 19 июля 2002 г. в виде Архивной вы... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1911 ст.
Сын: Блинков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Блинков Василий Михайлович
родился в Крещение, в самые лютые крещенские морозы. Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 11 ноября 2002 г. № 36-т 9по запросу Блинкова Александ... Показать все
Место жительства
10.09.1943
проживала вместе с мужем Блинковым Василием Михайловичем до своей смерти в 1947/1948 году. Была выписана 20.10. 1948.
Смерть
С 1947 по 1948
предположительно... доподлино не установлено...