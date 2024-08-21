Блинкова Мария Вачильевна
Место рождениясело Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии
Дата рождения11.08.1904 ст.
Дата смертиОколо 1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1904 ст.
село Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 11 ноября 2002 г. № 36-т 9по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 19 июля 2002 г. в виде Архивной вы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Руффа Борисовна
Отец ребёнка: Зубков Борис Александрович
город Москва
Восприемник
11.04.1904 ст.
село Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 11 ноября 2002 г. № 36-т 9по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 19 июля 2002 г. в виде Архивной вы... Показать все
Крещение
11.08.1904 ст.
село Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 11 ноября 2002 г. № 36-т 9по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 19 июля 2002 г. в виде Архивной вы... Показать все
Место жительства
23.10.1948
город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 4, кв. 34.
проживала вместе с отцом Блинковым Василием Михайловичем до переезда 25.09.1967 на адрес: город Москва, улица Яблочкова, дом 29, кв. 22.
Работа или профессия
Около 1950
город Москва
Работала в Наркомземе СССР (Минсельхоз СССР) ,кандидат сельскохозяйственных наук, главный редактор журнала "Кукуруза"
Место жительства
25.09.1967
город Москва, улица Яблочкова, дом 29, кв. 22.
переехала с адреса город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 4, кв. 34., где проживала с отцом Блинковым Василием Михайловичем (умер 15.09.1962)
Смерть
Около 1996