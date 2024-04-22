Якунина (Башкирова) Авдотья Петрова
Место рождения
Дата рожденияС 1826 по 1831 ст.
Дата смертиДо 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1826 по 1831 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1846 ст.
Сын: Ермил Филиппов
Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов
Рождение ребёнка
19.02.1850 ст.
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов
Рождение ребёнка
15.01.1852 ст.
Дочь: Ксения Филиппова
Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов
Рождение ребёнка
24.11.1853 ст.
Сын: Андрей Филиппов
Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов
Рождение ребёнка
16.03.1858 ст.
Сын: Евфилий Филиппов
Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов
Рождение ребёнка
01.09.1859 ст.
Дочь: Васса Филиппова
Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов
Рождение ребёнка
09.08.1860 ст.
Сын: Илия Филиппов
Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1878