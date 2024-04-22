Якунина (Башкирова) Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина (Башкирова) Авдотья Петрова

Место рождения

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

С 1826 по 1831 ст.

Дата смерти

До 1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1823 по 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1826 по 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1846 ст.

Сын: Ермил Филиппов

Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1850 ст.

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1852 ст.

Дочь: Ксения Филиппова

Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1853 ст.

Сын: Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1858 ст.

Сын: Евфилий Филиппов

Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1859 ст.

Дочь: Васса Филиппова

Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1860 ст.

Сын: Илия Филиппов

Отец ребёнка: Якунин Филипп (большой) Евграфов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Филипп (большой) Евграфов

Смерть
До 1878
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