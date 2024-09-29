Лазаренко Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазаренко Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаренко Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1891
Сын: Лазаренко Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лазаренко Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.07.1896
Сын: Лазаренко Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.11.1899
Дочь: Лазаренко Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич
Смерть
15.03.1902
Рождение ребёнка
12.03.1903 ст.
Сын: Лазаренко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич