Лазаренко Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазаренко Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренко Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаренко Сергей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаренко Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.02.1891

Сын: Лазаренко Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Лазаренко Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.07.1896

Сын: Лазаренко Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.11.1899

Дочь: Лазаренко Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич

Смерть
15.03.1902
Рождение ребёнка
12.03.1903 ст.

Сын: Лазаренко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Лазаренко Сергей Тимофеевич

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