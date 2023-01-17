Межакова (Михайлова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межакова (Михайлова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1855

Муж: Межаков Александр Павлович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Межакова Мария Александровна

Отец ребёнка: Межаков Александр Павлович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Чиркино, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
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