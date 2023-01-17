Межакова (Михайлова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Межакова Мария Александровна
Отец ребёнка: Межаков Александр Павлович
Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Чиркино, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния