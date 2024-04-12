Рагозина (Бучельникова) Параскева Львова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Бучельникова) Параскева Львова

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Бучельников Лев Андреев

Мать: не указана

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
30.01.1820

Муж: Рагозин Афанасий Иванов

Рождение ребёнка
25.08.1821

Сын: Рагозин Моисей Афанасьев

Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1823

Сын: Рагозин Поликарп Афанасьев

Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.09.1824

Дочь: Федора Афанасьева

Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Настасья Афанасьева

Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов

Рождение ребёнка
30.10.1827

Дочь: Анастасия Афанасьева

Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1829

Сын: Рагозин Евфимий Афанасьев

Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.06.1830

Дочь: Акилина Афанасьева

Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1831

Дочь: Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1832

Дочь: Епистимия Афанасьева

Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.03.1835

Сын: Рагозин Стефан Афанасьев

Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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