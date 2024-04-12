Рагозина (Бучельникова) Параскева Львова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Бучельников Лев Андреев
Бракосочетание
30.01.1820
Рождение ребёнка
25.08.1821
Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
21.02.1823
Сын: Рагозин Поликарп Афанасьев
Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
14.09.1824
Дочь: Федора Афанасьева
Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Настасья Афанасьева
Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
30.10.1827
Дочь: Анастасия Афанасьева
Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
31.03.1829
Сын: Рагозин Евфимий Афанасьев
Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
18.06.1830
Дочь: Акилина Афанасьева
Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
20.07.1831
Дочь: Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1832
Дочь: Епистимия Афанасьева
Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
23.03.1835
Отец ребёнка: Рагозин Афанасий Иванов
Смерть
Неизвестно