Грицких Митрошка Григорьевич
Место рожденияГрицкая, Иркутская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грицких Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грицких Семен Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Грицких Афанасий Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно