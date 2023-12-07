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Грицких Митрошка Григорьевич

Место рождения

Грицкая, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грицких Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грицких Семен Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706

Сын: Грицких Тит Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Грицких Афанасий Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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