Севрова Мария Алек. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севрова Мария Алек.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

После 1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севров Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Севрова) Нина Геннадьевна

Отец ребёнка: Севров Геннадий Григорьевич

Смерть
После 1942

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