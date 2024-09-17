Севрова Мария Алек.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиПосле 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Севрова) Нина Геннадьевна
Отец ребёнка: Севров Геннадий Григорьевич
Смерть
После 1942