Герасименко Синклитикия Моисеевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1882 ст.
"Украина, Черкассы Метрические Книги, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XC9-JWGC : Thu Jul 18 10:45:27 UTC 2024), Entry for Сигклитикия Герасименко and Моисей Ти... Показать все
Смерть
Неизвестно