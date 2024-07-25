Герасименко Синклитикия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Синклитикия Моисеевна

Место рождения

Яснозорье, Черкаська область

Дата рождения

04.01.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1827 г.р.

Мать

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1882 ст.

Отец: Герасименко Моисей Тимофеевич

Мать: Герасименко (Прокопенко) Марфа Максимовна

Яснозорье, Черкаська область
"Украина, Черкассы Метрические Книги, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XC9-JWGC : Thu Jul 18 10:45:27 UTC 2024), Entry for Сигклитикия Герасименко and Моисей Ти... Показать все
Смерть
Неизвестно

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