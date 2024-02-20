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Ивченко Федор Никифорович

Место рождения

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР

Дата рождения

1924

Дата смерти

11.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ивченко Никифор Михайлович

Мать: Ивченко Ксения Кондратьевна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
05.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивченко Марфа Дмитриевна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Марфа Дмитриевна

Смерть
11.01.1994
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
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