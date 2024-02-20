Ивченко Федор Никифорович
Место рожденияСл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Дата рождения1924
Дата смерти11.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
05.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивченко Марфа Дмитриевна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко Марфа Дмитриевна
Смерть
11.01.1994
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука