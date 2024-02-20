Ивченко (Дьяченко) Марфа Дмитриевна
Место рожденияСл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Дата рождения1926
Дата смерти02.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
05.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивченко Федор Никифорович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1994
Украина,Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н,с.Кривая Лука