Ивченко (Дьяченко) Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко (Дьяченко) Марфа Дмитриевна

Место рождения

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР

Дата рождения

1926

Дата смерти

02.02.1994

Пол

Женский

Отец

Между 1882 и 1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Дьяченко Дмитрий Егорович

Мать: Дьяченко Евгения Павловна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
05.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивченко Федор Никифорович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивченко Федор Никифорович

Смерть
02.02.1994
Украина,Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н,с.Кривая Лука
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