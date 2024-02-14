Гирфанов Халил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирфанов Нигаматзян
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирфанов Мансур
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мастер по пошиву одежды
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гирфанов Ахмет
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно