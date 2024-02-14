Гирфанов Халил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирфанов Халил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирфанов Нигаматзян

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирфанов Мансур

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мастер по пошиву одежды
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гирфанов Ахмет

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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