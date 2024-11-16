Князев Дмитрий Семенович 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Князев Дмитрий Семенович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1849

Дата смерти

12.01.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Князев Семен Ананьевич

Мать: Князева Прасковья Алексеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева (Вавилина) Епистимья Федоровна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Князев Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Князева (Вавилина) Епистимья Федоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1874

Дочь: (Князева) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Князева (Вавилина) Епистимья Федоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.

Дочь: (Князева) Устинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Князева (Вавилина) Епистимья Федоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.01.1916 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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