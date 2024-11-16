Князев Дмитрий Семенович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти12.01.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Князева (Вавилина) Епистимья Федоровна
Рождение ребёнка
?.01.1874
Дочь: (Князева) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Князева (Вавилина) Епистимья Федоровна
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.
Дочь: (Князева) Устинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Князева (Вавилина) Епистимья Федоровна
Смерть
12.01.1916 ст.