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Лесков Антроп Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Лесков Кузьма Федорович

Мать: Лескова Парасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
?.11.1794

Сын: Лесков Василий Антропович

Мать ребёнка: Лескова Марья Сидоровна

Место жительства
С 1810
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1810
Поротникова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Лесков Ефим Антропович

Мать ребёнка: Лескова Марья Сидоровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Глафира Антроповна

Мать ребёнка: Лескова Марья Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лескова Марья Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1837
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