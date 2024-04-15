Лесков Антроп Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
?.11.1794
Сын: Лесков Василий Антропович
Мать ребёнка: Лескова Марья Сидоровна
Место жительства
С 1810
Место жительства
До 1810
Поротникова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Лескова Марья Сидоровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Глафира Антроповна
Мать ребёнка: Лескова Марья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лескова Марья Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1837