Лескова Марья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1794
Сын: Лесков Василий Антропович
Отец ребёнка: Лесков Антроп Кузьмич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Лесков Антроп Кузьмич
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Глафира Антроповна
Отец ребёнка: Лесков Антроп Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Поротникова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно