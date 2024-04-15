Лескова Марья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лескова Марья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1794

Сын: Лесков Василий Антропович

Отец ребёнка: Лесков Антроп Кузьмич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Лесков Ефим Антропович

Отец ребёнка: Лесков Антроп Кузьмич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Глафира Антроповна

Отец ребёнка: Лесков Антроп Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесков Антроп Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Поротникова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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